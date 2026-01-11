"Рома" продлит контракт с капитаном команды

Итальянская "Рома" намерена продлить срок действия соглашения с капитаном команды Брайаном Кристанте.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, новый контракт 30-летнего футболиста будет рассчитан до лета 2029 года.

Стороны уже достигли договоренности, официальное объявление ожидается в ближайшее время.

В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Отметим, что Брайан Кристанте выступает за "Рому" с 2019 года.