"Рома" продлит контракт с капитаном команды
Футбол
- 11 января, 2026
- 11:19
Итальянская "Рома" намерена продлить срок действия соглашения с капитаном команды Брайаном Кристанте.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, новый контракт 30-летнего футболиста будет рассчитан до лета 2029 года.
Стороны уже достигли договоренности, официальное объявление ожидается в ближайшее время.
В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.
Отметим, что Брайан Кристанте выступает за "Рому" с 2019 года.
