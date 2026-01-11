Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    "Рома" продлит контракт с капитаном команды

    Футбол
    • 11 января, 2026
    • 11:19
    Рома продлит контракт с капитаном команды

    Итальянская "Рома" намерена продлить срок действия соглашения с капитаном команды Брайаном Кристанте.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, новый контракт 30-летнего футболиста будет рассчитан до лета 2029 года.

    Стороны уже достигли договоренности, официальное объявление ожидается в ближайшее время.

    В текущем сезоне полузащитник провел 23 матча, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Отметим, что Брайан Кристанте выступает за "Рому" с 2019 года.

    "Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

