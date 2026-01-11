"Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır
Futbol
- 11 yanvar, 2026
- 11:02
İtaliyanın "Roma" klubu kapitanı Brayan Kristantenin müqaviləsinin müddətini uzadacaq.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulacaq.
Tərəflər artıq razılığa gəliblər və qərar tezliklə açıqlanacaq.
Yarımmüdafiəçi cari mövsüm 23 matçda bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Qeyd edək ki, Brayan Kristante 2019-cu ildən "Roma"da çıxış edir.
Son xəbərlər
11:13
İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülübRegion
11:02
"Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadırFutbol
11:01
Video
Tailandda kater qəzasında bir nəfər həlak olub, 19 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
10:49
Britaniyanın müdafiə naziri Putini "oğurlamağa" qarşı deyilDigər ölkələr
10:33
Məşhur kolumbiyalı müğənni təyyarə qəzasında həlak olubDigər ölkələr
10:30
Foto
İƏT xarici işlər nazirləri Somalinin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyiblərXarici siyasət
10:25
KİV: İranda etirazçılara qarşı yaşıl lazerdən istifadə olunubRegion
10:22
İranlı hakim: "Azərbaycan çempionatında təşkilatçılıq çox yüksək səviyyədədir"Fərdi
09:58