    "Roma" klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

    Futbol
    • 11 yanvar, 2026
    • 11:02
    Roma klubu kapitanı ilə müqavilənin müddətini uzadır

    İtaliyanın "Roma" klubu kapitanı Brayan Kristantenin müqaviləsinin müddətini uzadacaq.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçunun yeni sözləşməsi 2029-cu ilin yayınadək nəzərdə tutulacaq.

    Tərəflər artıq razılığa gəliblər və qərar tezliklə açıqlanacaq.

    Yarımmüdafiəçi cari mövsüm 23 matçda bir qol və bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    Qeyd edək ki, Brayan Kristante 2019-cu ildən "Roma"da çıxış edir.

    Roma klubu Kristante Müqavilə

