Йемен взял под контроль южные и восточные провинции страны

Правительственные силы Йемена успешно взяли под контроль военные лагеря в южных и восточных провинциях страны, включая временную столицу Аден.

Как передает Report со ссылкой на агентство SABA, об этом заявил председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими.

"В качестве главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами хотел бы заверить вас, что операция по передаче военных лагерей в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра, временной столице Адене и других освобожденных регионах была успешно завершена", - сообщил он в обращении к нации.

Аль-Алими подчеркнул, что эти "трудные решения" были приняты не ради демонстрации силы, а для защиты граждан, правового статуса государства и сохранения конституционных основ.

Глава Президентского руководящего совета Йемена также объявил о создании в стране Высшего военного комитета под командованием коалиции во главе с Саудовской Аравией, "который будет отвечать за подготовку, оснащение и руководство всеми военными силами и формированиями". По его словам, это необходимо в том случае, если хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" продолжат отвергать мирные инициативы.