Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

В авиакатастрофе, произошедшей в городе Пайпа в Колумбии, погибли шесть человек, включая популярного колумбийского певца Йеисона Хименеса.

Как передает Report, об этом сообщило Управление гражданской авиации страны в соцсети Х.

Инцидент произошел 10 января примерно в 16:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). "Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA вблизи аэродрома Хуана Хосе Рондона", - говорится в сообщении ведомства.

При крушении, согласно списку жертв, погиб также пилот, капитан Фернандо Торрес Рохас.

В свою очередь, местная газета El Tiempo сообщает, что авария произошла вскоре после взлета самолета из аэропорта Пайпы. Мэр города Германа Рикардо Камачо сообщил газете, что на месте работали экстренные службы - пожарные, спасатели и медики.

Отметим, что Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenías Razón.