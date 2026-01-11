Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    Известный колумбийский певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе

    В авиакатастрофе, произошедшей в городе Пайпа в Колумбии, погибли шесть человек, включая популярного колумбийского певца Йеисона Хименеса.

    Инцидент произошел 10 января примерно в 16:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени). "Подтверждено крушение самолета с регистрационным номером N325FA вблизи аэродрома Хуана Хосе Рондона", - говорится в сообщении ведомства.

    При крушении, согласно списку жертв, погиб также пилот, капитан Фернандо Торрес Рохас.

    В свою очередь, местная газета El Tiempo сообщает, что авария произошла вскоре после взлета самолета из аэропорта Пайпы. Мэр города Германа Рикардо Камачо сообщил газете, что на месте работали экстренные службы - пожарные, спасатели и медики.

    Отметим, что Йейсон Хименес родился 26 июля 1991 года в городе Мансанарес, департамент Кальдас. Он был известен как исполнитель и автор песен в жанре популярной колумбийской музыки и получил широкую известность благодаря композициям Aventurero и Tenías Razón.

