Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане
В регионе
- 11 января, 2026
- 11:23
Проживающие в Италии иранцы сняли вывеску консульства Ирана в Милане и водрузили на ее место флаг со львом и солнцем, который использовался до Исламской революции 1979 года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Свободный Иран".
Участники акции, произошедшей 10 января, таким образом продемонстрировали солидарность с протестующими в Иране.
Отметим, что ранее в Лондоне один из протестующих спустил иранский флаг со здания посольства и заменил его на дореволюционный.
