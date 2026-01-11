Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

Проживающие в Италии иранцы сняли вывеску консульства Ирана в Милане и водрузили на ее место флаг со львом и солнцем, который использовался до Исламской революции 1979 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Свободный Иран".

Участники акции, произошедшей 10 января, таким образом продемонстрировали солидарность с протестующими в Иране.

Отметим, что ранее в Лондоне один из протестующих спустил иранский флаг со здания посольства и заменил его на дореволюционный.