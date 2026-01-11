Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

    В регионе
    • 11 января, 2026
    • 11:23
    Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

    Проживающие в Италии иранцы сняли вывеску консульства Ирана в Милане и водрузили на ее место флаг со львом и солнцем, который использовался до Исламской революции 1979 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеграм-канал "Свободный Иран".

    Участники акции, произошедшей 10 января, таким образом продемонстрировали солидарность с протестующими в Иране.

    Отметим, что ранее в Лондоне один из протестующих спустил иранский флаг со здания посольства и заменил его на дореволюционный.

    флаг Протесты в Иране Милан консульство
    İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülüb

    Последние новости

    11:53

    NetBlocks: В Иране интернет-соединение может отсутствовать еще несколько недель

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане местами усилился ветер, в горных районах идет снег

    Экология
    11:34

    На фоне протестов в Иране началось экстренное заседание парламента

    В регионе
    11:23

    Иранцы демонтировали вывеску консульства в Милане

    В регионе
    11:19

    "Рома" продлит контракт с капитаном команды

    Футбол
    11:03

    Правительственные силы Йемена взяли под контроль южные и восточные провинции страны

    Другие страны
    10:46

    СМИ: В Иране против протестующих используются лазеры

    В регионе
    10:41

    Иранский судья: "Чемпионат Азербайджана по борьбе организован на очень высоком уровне"

    Индивидуальные
    10:40

    Главы МИД стран ОИС приняли резолюцию по поддержке территориальной целостности Сомали

    Внешняя политика
    Лента новостей