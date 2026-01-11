İranın Milandakı konsulluğunun lövhəsi sökülüb
- 11 yanvar, 2026
- 11:13
İtaliyada yaşayan iranlılar ölkələrinin Milandakı konsulluğunun lövhəsini sökərək yerinə İslam inqilabından (1979-cu il -Qeyd) əvvəlki, üzərində "Aslan və Günəş" simvolu olan bayrağı qaldırıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azad İran" teleqram kanalı məlumat yayıb.
Yanvarın 10-da baş verən hadisənin iştirakçıları bununla İrandakı etirazlara həmrəylik nümayiş etdiriblər.
Qeyd edək ki, həmin gün Londonda etirazçılardan biri səfirliyin binası üzərindəki İran bayrağını endirib.
