    Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиниках

    Здоровье
    16 декабря, 2025
    13:28
    Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиниках

    В ноябре в частных медицинских учреждениях Азербайджана чаще всего фиксировались нарушения в сфере косметологии и стоматологии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центра аналитической экспертизы Минздрава за ноябрь.

    В ведомстве сообщили, что в ходе проверок, проведенных в частных медучреждениях в ноябре, в общей сложности было выявлено 23 нарушения. В "пятерку" сфер с наибольшим числом нарушений вошли косметология, стоматология, рентгенология, аллергология, а также педиатрия и гастроэнтерология.

    В Центре аналитической экспертизы отметили, что по всем выявленным фактам составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках и направлены для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

    Ötən ay ən çox kosmetologiya və stomatologiya sahələri üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

