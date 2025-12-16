Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиниках

В ноябре в частных медицинских учреждениях Азербайджана чаще всего фиксировались нарушения в сфере косметологии и стоматологии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Центра аналитической экспертизы Минздрава за ноябрь.

В ведомстве сообщили, что в ходе проверок, проведенных в частных медучреждениях в ноябре, в общей сложности было выявлено 23 нарушения. В "пятерку" сфер с наибольшим числом нарушений вошли косметология, стоматология, рентгенология, аллергология, а также педиатрия и гастроэнтерология.

В Центре аналитической экспертизы отметили, что по всем выявленным фактам составлены протоколы по соответствующим статьям Кодекса об административных проступках и направлены для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.