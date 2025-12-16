WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ötən ay ən çox kosmetologiya və stomatologiya sahələri üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    • 16 dekabr, 2025
    • 12:49
    Ötən ay ən çox kosmetologiya və stomatologiya sahələri üzrə qanunsuz fəaliyyət aşkarlanıb

    Ötən ay özəl tibb müəssisələrində aparılan yoxlamalar zamanı qanunsuz fəaliyyət qeydə alınan sahələr üzrə ilk beşlikdə kosmetologiya, stomatologiya, rentgenologiya, allerqologiya, pediatriya və qastroenterologiya olub.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, noyabr ayında özəl tibb müəssisələrində aparılan yoxlamalar zamanı ümumilikdə 23 nöqsan aşkar edilib.

    Məlumata görə, stomatologiya üzrə iki sertifikasiya şəhadətnaməsi, iki lisenziya olmadan bir isə yoxlamanın keçirilməsinə şərait yaradılmaması faktı aşkarlanıb.

    Kosmetologiya üzrə isə bir sertifikasiya şəhadətnaməsi, üç lisenziya olmadan, bir isə lisenziyadan kənar fəaliyyət qeydə alınıb.

    Bundan başqa rentgenologiya üzrə bir lisenziyadan kənar, bir də sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan, allerqologiya üzrə bir lisenziyadan kənar, bir sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan fəaliyyət olub.

    "Pediatriya və travmatologiya üzrə hərəsində bir lisenziyadan kənar və bir sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan fəaliyyət aşkarlanıb. Bununla yanaşı endokrinologiya üzrə bir lisenziyadan kənar fəaliyyət və sertifikasiya şəhadətnaməsi olmadan fəaliyyət, qastroenterologiya üzrə iki lisenziyadan kənar fəaliyyət, kardiologiya, otorinolorinqologiya və fizioterapiya üzrə isə hərəsində bir lisenziyadan kənar fəaliyyət qeydə alınıb".

    Bildirilib ki, aşkarlanan faktlarla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə protokollar tərtib edilərək aidiyyəti üzrə icraata göndərilib.

    Analitik Ekspertiza Mərkəzi kosmetologiya stomatologiya qanunsuz fəaliyyət
    Косметология и стоматология — в числе лидеров по нарушениям в частных клиниках

    Son xəbərlər

    13:35

    Əli Əsədov Həştərxan vilayətinin qubernatoru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    13:34
    Foto

    FHN-in yaranmasının 20 illiyi qeyd olunub

    Daxili siyasət
    13:29

    Təzəbinə sakini: Valideynlərin bizə sevdirdiyi doğma kəndə qürurla qayıdırıq

    Daxili siyasət
    13:13
    Foto

    Xaçmaz Reabilitasiya Mərkəzində bu ilin 11 ayında 5 mindən çox şəxsə xidmət göstərilib

    Sosial müdafiə
    13:12

    18 yaşlı basketbolçu NBA-nın tarixinə düşüb

    Komanda
    13:12

    Bu il sürücülük hüququ olmadan idarə edilən avtomobil qəzalarında 66 nəfər həlak olub

    Digər
    13:10

    Kəmaləddin Heydərov: Son iyirmi ildə FHN üçün 1 134 yeni texnika alınıb

    Daxili siyasət
    13:08
    Foto

    QMİ sədri: Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə əməkdaşlığı davam edəcək

    Din
    13:04

    Sabunçuda evdən 8 min dollarlıq qızıl oğurlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti