В ходе пограничного конфликта с Камбоджей погибли 17 военнослужащих Таиланда

В результате пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли 17 таиландских военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщила газета Matichon.

По данным издания, 15 декабря в ходе продолжающихся боевых столкновений погиб офицер сухопутных войск Таиланда.

Напомним, что столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря заявили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи.

Камбоджа официально не сообщала о безвозвратных потерях среди своих военнослужащих, однако, по данным таиландской стороны, в ходе столкновений погибли более 200 камбоджийских военных. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 мирных жителей.