В ходе пограничного конфликта с Камбоджей погибли 17 военнослужащих Таиланда
- 16 декабря, 2025
- 07:56
В результате пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей погибли 17 таиландских военнослужащих.
Как передает Report, об этом сообщила газета Matichon.
По данным издания, 15 декабря в ходе продолжающихся боевых столкновений погиб офицер сухопутных войск Таиланда.
Напомним, что столкновения с применением стрелкового оружия начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря заявили, что камбоджийские войска начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. В ответ ВВС Таиланда нанесли удары по военной инфраструктуре Камбоджи.
Камбоджа официально не сообщала о безвозвратных потерях среди своих военнослужащих, однако, по данным таиландской стороны, в ходе столкновений погибли более 200 камбоджийских военных. Министр информации Камбоджи Нет Пхеактра ранее заявил о гибели 15 мирных жителей.