Reuters: Трамп подал в суд на BBC

Президент США Дональд Трамп подал иск в суд на британскую вещательную корпорацию BBC за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, согласно иску, Трамп потребовал возместить ему ущерб не менее чем на $5 млрд из-за отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года, из которой сложилось впечатление, что он призывал сторонников к штурму Капитолия.

"Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", - сказал ранее американский президент журналистам в Белом доме.