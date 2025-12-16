Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Reuters: Трамп подал в суд на BBC

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 06:58
    Reuters: Трамп подал в суд на BBC

    Президент США Дональд Трамп подал иск в суд на британскую вещательную корпорацию BBC за искажение его слов при помощи искусственного интеллекта или других технологий.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    По его информации, согласно иску, Трамп потребовал возместить ему ущерб не менее чем на $5 млрд из-за отредактированных фрагментов его речи, произнесенной 6 января 2021 года, из которой сложилось впечатление, что он призывал сторонников к штурму Капитолия.

    "Через некоторое время вы увидите, что я подаю в суд на Би-би-си за то, что они вложили в мои уста слова, которых я не говорил. Буквально, они вложили в мои уста слова: у них я сказал вещи, которые я никогда не говорил. Думаю, они использовали искусственный интеллект или что-то в этом роде", - сказал ранее американский президент журналистам в Белом доме.

    Дональд Трамп BBC суд

    Последние новости

    06:58

    Reuters: Трамп подал в суд на BBC

    Другие страны
    06:30

    В село Сос выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:13

    В Боливии из-за наводнения погибли не менее 20 человек

    Другие страны
    05:46

    Politico: США требуют от Украины отказаться от территорий в обмен на безопасность

    Другие страны
    05:19

    Посольство Китая осудило вмешательство Британии во внутренние дела Гонконга

    Другие страны
    04:53

    Тофик Мусаев: Азербайджан последовательно поддерживает мирное урегулирование пограничных споров в ЦА

    Внешняя политика
    04:23

    В Бразилии из-за ветра рухнула копия Статуи Свободы

    Другие страны
    03:44

    ФБР назначило вознаграждение за данные о стрелявшем в Брауновском университете

    Другие
    03:42

    Тофик Мусаев: Азербайджан продолжит усилия по продвижению мирной повестки на международных платформах

    Внешняя политика
    Лента новостей