Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

Милли Меджлис утвердил в окончательном чтении поправки в Гражданский и Торговый морской кодексы, а также в законы "О транспорте" и "Об автомобильном транспорте".

Как сообщает Report, поправки были вынесены на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Документ подготовлен в связи с законопроектом "О транспортно-экспедиционной деятельности" и включает в себя изменения согласовательного характера в двух кодексах и двух законах.

Так, поскольку в законопроекте "О транспортно-экспедиционной деятельности" регулируются вопросы претензий и исков в этой сфере (глава 7), даются новые определения понятиям перевозчика (статья 1.1.1) и экспедитора (статья 1.1.2), а также исходя из требований ряда норм законопроекта, соответствующие изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и Торговый морской кодекс.

В настоящее время отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг регулируются в основном Гражданским кодексом, Торговым морским кодексом и законом "О транспорте".

Законом "О транспортно-экспедиционной деятельности" расширяется и совершенствуется законодательная база в этой области. Исходя из этого, в каждом законе, в который предлагаются изменения, отражается круг законов, регулирующих отношения по оказанию транспортно-экспедиционных услуг (определяется нормативно-правовая база). Такое изменение позволяет создать взаимосвязь между законодательными актами, регулирующими отношения в сфере транспортно-экспедиционных услуг, и урегулировать вопросы, которые могут возникнуть в правоприменительной практике.

Поправки были вынесены на голосование после обсуждений и приняты в третьем чтении.