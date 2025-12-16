Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 16 на 17 декабря местами возможен моросящий дождь. Северо-восточный ветер вечером сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 3-6, днем ​​- 7-10 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 771 мм до 775 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана ожидаются кратковременные осадки, в горных районах - снег. В некоторых восточных регионах возможны проливные дожди. Осадки постепенно прекратятся в течение дня. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем ​​– 7-10 градусов тепла, ночью в горах – от 3 до 8 градусов мороза, в высокогорных районах – от 10 до 14 градусов мороза, днем ​​– от 0 до 5 градусов мороза.

В некоторых горных районах ночью и утром возможен гололед.