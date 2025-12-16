В Азербайджане в 2026 году запустят структурированную докторантуру

В Азербайджане с сентября следующего года планируется запуск докторантуры с четко определенной структурой.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), посвященной "Году Конституции и суверенитета" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU).

Министр отметил, что из-за системных проблем в школьном и высшем образовании уровень научного и аналитического мышления у выпускников остается недостаточным, что затрудняет начало научно-исследовательской деятельности непосредственно со стадии докторантуры.

Он назвал сложившуюся ситуацию серьезной проблемой и отметил, что основным недостатком на уровне докторантуры является недостаточное формирование навыков проведения реальных научных исследований, критического мышления и методологической подготовки.

"Наблюдения показывают, что обучающиеся не приобретают навыков планирования научной деятельности, проведения измерений и обоснования полученных результатов. Между тем методология является основой любой деятельности - научной, социальной или практической. Без нее невозможно выстроить устойчивую научную работу и добиться долгосрочных результатов", - подчеркнул министр.

По его словам, данный пробел может привести к еще более серьезным последствиям в будущем, включая отсутствие социальных проектов, научных традиций, исторической преемственности и институциональной памяти.

Он добавил что в сентябре 2026 году в Азербайджане будет запущено новое поколение структурированных докторских программ с четко определенными сроками начала и завершения обучения.