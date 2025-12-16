Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Азербайджане в 2026 году запустят структурированную докторантуру

    Наука и образование
    • 16 декабря, 2025
    • 12:31
    В Азербайджане в 2026 году запустят структурированную докторантуру

    В Азербайджане с сентября следующего года планируется запуск докторантуры с четко определенной структурой.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на церемонии открытия XXVIII Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO XXVIII), посвященной "Году Конституции и суверенитета" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU).

    Министр отметил, что из-за системных проблем в школьном и высшем образовании уровень научного и аналитического мышления у выпускников остается недостаточным, что затрудняет начало научно-исследовательской деятельности непосредственно со стадии докторантуры.

    Он назвал сложившуюся ситуацию серьезной проблемой и отметил, что основным недостатком на уровне докторантуры является недостаточное формирование навыков проведения реальных научных исследований, критического мышления и методологической подготовки.

    "Наблюдения показывают, что обучающиеся не приобретают навыков планирования научной деятельности, проведения измерений и обоснования полученных результатов. Между тем методология является основой любой деятельности - научной, социальной или практической. Без нее невозможно выстроить устойчивую научную работу и добиться долгосрочных результатов", - подчеркнул министр.

    По его словам, данный пробел может привести к еще более серьезным последствиям в будущем, включая отсутствие социальных проектов, научных традиций, исторической преемственности и институциональной памяти.

    Он добавил что в сентябре 2026 году в Азербайджане будет запущено новое поколение структурированных докторских программ с четко определенными сроками начала и завершения обучения.

    образование докторантура Эмин Амруллаев
    Nazir: Gələn ildən strukturlaşmış doktorantura proqramına başlanılacaq

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей