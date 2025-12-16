Папуашвили назвал ключевое условие нормализации отношений Грузии и РФ
В регионе
- 16 декабря, 2025
- 12:38
Признание Российской Федерацией территориальной целостности Грузии является ключевым условием нормализации отношений между двумя странами.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Он напомнил, что Грузия неоднократно называла первичные условия восстановления отношений между Тбилиси и Москвой:
"Если Российская Федерация признает территориальную целостность Грузии, эти отношения могут быть восстановлены. Российская Федерация и ее правительство прекрасно знают условия нормализации отношений".
Папуашвили добавил, что грузинская сторона выступает за нормализацию отношений.
