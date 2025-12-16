Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Папуашвили назвал ключевое условие нормализации отношений Грузии и РФ

    В регионе
    • 16 декабря, 2025
    • 12:38
    Папуашвили назвал ключевое условие нормализации отношений Грузии и РФ

    Признание Российской Федерацией территориальной целостности Грузии является ключевым условием нормализации отношений между двумя странами.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

    Он напомнил, что Грузия неоднократно называла первичные условия восстановления отношений между Тбилиси и Москвой:

    "Если Российская Федерация признает территориальную целостность Грузии, эти отношения могут быть восстановлены. Российская Федерация и ее правительство прекрасно знают условия нормализации отношений".

    Папуашвили добавил, что грузинская сторона выступает за нормализацию отношений.

    Papuaşvili: Gürcüstanın ərazi bütövlüyü tanınarsa, Rusiya ilə münasibətlər bərpa oluna bilər
    Papuashvili: Recognition of Georgia's territorial integrity is key to restoring relations with Russia

