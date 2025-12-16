Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    • 16 декабря, 2025
    • 12:50
    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    В Брянской области РФ произошло серьезное ДТП, пострадали 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

    Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, погибших в результате столкновения нет.

    Rusiyada baş verən avtoqəzada 20-dən çox şəxs xəsarət alıb

