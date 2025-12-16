В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

В Брянской области РФ произошло серьезное ДТП, пострадали 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, микроавтобус, перевозивший детей, столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие доставлены в медучреждение.

Полиция расследует причины и обстоятельства ДТП, погибших в результате столкновения нет.