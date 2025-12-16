Rusiyada baş verən avtoqəzada 20-dən çox şəxs xəsarət alıb
Digər ölkələr
16 dekabr, 2025
- 13:01
Rusiyanın Bryansk vilayətində ağır yol qəzası baş verib, 21 nəfər xəsarət alıb.
"Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, uşaqları daşıyan mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub.
Bildirlib ki, yaralıların hamısı tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.
Toqquşma nəticəsində ölən olmayıb.
Polis yol-nəqliyyat hadisəsinin səbəb və baş vermə şəraitini araşdırır.
