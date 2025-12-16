Rusiyada baş verən avtoqəzada 20-dən çox şəxs xəsarət alıb

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:01
    Rusiyanın Bryansk vilayətində ağır yol qəzası baş verib, 21 nəfər xəsarət alıb.

    "Report"un Rusiya KİV-inə istinadən verdiyi məlumata görə, uşaqları daşıyan mikroavtobus minik avtomobili ilə toqquşub.

    Bildirlib ki, yaralıların hamısı tibb müəssisəsinə yerləşdirilib.

    Toqquşma nəticəsində ölən olmayıb.

    Polis yol-nəqliyyat hadisəsinin səbəb və baş vermə şəraitini araşdırır.

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

