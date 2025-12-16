WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Tramp "BBC"ni məhkəməyə verib

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 07:20
    Tramp BBCni məhkəməyə verib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp süni intellekt və digər texnologiyalardan istifadə edərək sözlərini təhrif etdiyinə görə Britaniyanın "BBC" telekanalına qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    İddia ərizəsinə görə, Tramp 6 yanvar 2021-ci il tarixli çıxışının bəzi hissələrini redaktə etdiyinə görə ən azı 5 milyard dollar təzminat tələb edir.

    Qeyd edək ki, Trampın düzəldilən çıxışında tərəfdarlarını Kapitoliyə basqın etməyə çağırdığı təəssüratı yaranıb.

