Polşada bazarda terror aktı planlaşdıran tələbə saxlanılıb
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 13:58
Polşada Milad bazarında terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən tələbə saxlanılıb.
"Report" "Reuters"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşa xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi Yaçek Dobrjinski bildirib.
Məlumata görə, Lyublin katolik universitetinin tələbəsi Mateuş V partlayıcı qurğudan istifadə etməyi planlaşdırırdı. O, bu yolla terror qruplaşması İŞİD-in sıralarına qoşulmaq istəyirdi.
Qeyd olunub ki, prokurorluq Mateuşa V-yə "çoxsaylı insanların ölümü və ya ciddi xəsarət alması ilə nəticələnə biləcək terror aktına hazırlıq" ittihamı irəli sürüb.
Son xəbərlər
14:01
"Sabah"ın kapitanı: "Almaniya klubu ilə səfər oyununa çox yaxşı hazırlaşmışıq"Komanda
13:58
Polşada bazarda terror aktı planlaşdıran tələbə saxlanılıbDigər ölkələr
13:57
Ekspert: Slovakiyaya qaz ixracı Azərbaycanın Aİ-nin etibarlı enerji tərəfdaşı kimi rolunu möhkəmləndirirXarici siyasət
13:57
Nazir: "SOCAR Pakistanda neft kəmərinin tikintisi üçün investisiya imkanlarını araşdırır"Energetika
13:54
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHIEnergetika
13:51
Azərbaycanın metanol ixracından qazancı açıqlanıbEnergetika
13:41
Seyidbəyli sakini: Doğma kəndə övladlarım və nəvəmlə qayıdıramDaxili siyasət
13:40
Portuqaliya Qran-prisi rəsmən "Formula 1" təqviminə daxil ediləcəkFormula 1
13:35