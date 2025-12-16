WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Polşada bazarda terror aktı planlaşdıran tələbə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 13:58
    Polşada Milad bazarında terror aktı törətməkdə şübhəli bilinən tələbə saxlanılıb.

    "Report" "Reuters"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşa xüsusi xidmət orqanlarının nümayəndəsi Yaçek Dobrjinski bildirib.

    Məlumata görə, Lyublin katolik universitetinin tələbəsi Mateuş V partlayıcı qurğudan istifadə etməyi planlaşdırırdı. O, bu yolla terror qruplaşması İŞİD-in sıralarına qoşulmaq istəyirdi.

    Qeyd olunub ki, prokurorluq Mateuşa V-yə "çoxsaylı insanların ölümü və ya ciddi xəsarət alması ilə nəticələnə biləcək terror aktına hazırlıq" ittihamı irəli sürüb.

    Polşa Terror aktı
    В Польше задержан студент за подготовку теракта на рождественском рынке
    Polish student arrested on suspicion of planning terror attack on Christmas market

