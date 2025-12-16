В Польше задержан студент за подготовку теракта на рождественском рынке
Другие страны
- 16 декабря, 2025
- 13:46
В Польше задержан студент, подозреваемый в подготовке теракта на рождественском рынке.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский.
Согласно информации, Матеуш В, студент Люблинского католического университета, планировал использовать взрывное устройство. Таким образом он хотел заручиться поддержкой для вступления в ряды террористической группировки ИГИЛ.
Также отмечается, что прокуратура предъявила Матеушу В. обвинение в "подготовке к террористическому акту, который мог привести к смерти или серьезным травмам многих людей".
Последние новости
14:44
Фото
Национальные антидопинговые агентства Азербайджана и Австрии подписали МеморандумИндивидуальные
14:43
Фото
В Азербайджане уничтожили партию российских БАДов из-за несоответствия составуЗдоровье
14:38
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5Другие страны
14:34
Видео
В Верховной раде Украины произошла потасовка, заседание отложеноДругие страны
14:25
Фото
Вернувшимся в Тезебина и Сейидбейли семьям вручены ключи от квартирВнутренняя политика
14:19
Эксперт: Визит Ильхама Алиева в Словакию усиливает позиции Азербайджана в Центральной ЕвропеВнешняя политика
14:13
Нидерланды разместят у себя Международную комиссию по рассмотрению претензий УкраиныДругие страны
14:10
Министр Пакистана: Открытие банковских офисов упростит торговые расчеты с АзербайджаномФинансы
14:05