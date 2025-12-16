В Польше задержан студент за подготовку теракта на рождественском рынке

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 13:46
    В Польше задержан студент, подозреваемый в подготовке теракта на рождественском рынке.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель польских спецслужб Яцек Добжиньский.

    Согласно информации, Матеуш В, студент Люблинского католического университета, планировал использовать взрывное устройство. Таким образом он хотел заручиться поддержкой для вступления в ряды террористической группировки ИГИЛ.

    Также отмечается, что прокуратура предъявила Матеушу В. обвинение в "подготовке к террористическому акту, который мог привести к смерти или серьезным травмам многих людей".

