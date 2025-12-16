Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

Милли Меджлис Азербайджана в окончательном чтении утвердил пакет законодательных изменений, направленных на приведение национальной системы стандартизации и аккредитации в соответствие с международными требованиями.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Речь идет о внесении изменений в законы "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации". Поправки вытекают из реализации Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023–2025 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года.

В рамках проводимых реформ национальный орган по аккредитации - Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) принят в качестве полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC).

В связи с членством в этих региональных и международных организациях возникла необходимость совершенствования законодательства.

Отмечено, что принятые изменения будут способствовать развитию системы аккредитации в сфере оценки соответствия, ее гармонизации с международной практикой и, как следствие, международному признанию документов о соответствии - сертификатов, результатов испытаний и других официальных заключений.