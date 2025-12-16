Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    • 16 декабря, 2025
    • 12:47
    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис Азербайджана в окончательном чтении утвердил пакет законодательных изменений, направленных на приведение национальной системы стандартизации и аккредитации в соответствие с международными требованиями.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект был принят на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Речь идет о внесении изменений в законы "О защите прав потребителей", "Об охране окружающей среды", "О государственной пошлине", "Об аккредитации в области оценки соответствия" и "О стандартизации". Поправки вытекают из реализации Государственной программы по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023–2025 годы, утвержденной распоряжением президента Азербайджана от 23 января 2023 года.

    В рамках проводимых реформ национальный орган по аккредитации - Азербайджанский центр аккредитации (AzAK) принят в качестве полноправного члена Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC) и Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества по аккредитации (APAC).

    В связи с членством в этих региональных и международных организациях возникла необходимость совершенствования законодательства.

    Отмечено, что принятые изменения будут способствовать развитию системы аккредитации в сфере оценки соответствия, ее гармонизации с международной практикой и, как следствие, международному признанию документов о соответствии - сертификатов, результатов испытаний и других официальных заключений.

    Милли Меджлис реформы законопроект
    Regional və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük çərçivəsində qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi son oxunuşda təsdiqlənib

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей