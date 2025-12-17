Казахстан досрочно выполнил план на 2025 год по экспорту нефти

Казахстан в январе-ноябре 2025 года отгрузил на экспорт 73,4 млн тонн нефти, выполнив досрочно план на текущий год.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил вице-министр энергетики страны Сунгат Есимханов.

"Экспорт нефти за 11 месяцев составил 73,4 млн тонн, или 116,1% к аналогичному периоду 2024 года", - сказал Есимханов на заседании правительства в среду в Астане.

"Необходимо отметить, что план 2025 года по экспорту нефти в объеме 70,5 млн тонн достигнут", - добавил он.

Как сообщалось, Казахстан планирует по итогам 2025 года добыть 96,2 млн тонн, за 11 месяцев текущего года добыто 91,9 млн тонн.