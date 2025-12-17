Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Энергетика
    Азербайджанская нефть подешевела на 2%

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,28 или 2%, составив $62,45.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила $60,20.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на $1,27 или 2,06%, составив $60,40.

    В государственном бюджете Азербайджана на этот год средняя цена одного барреля нефти рассчитана из $70.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azeri Light мировой рынок цена на нефть
