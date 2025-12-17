Марко Рубио и премьер Катара сегодня проведут переговоры в Госдепе
Другие страны
- 17 декабря, 2025
- 09:46
В Вашингтоне сегодня состоится встреча госсекретаря США Марко Рубио с премьером и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.
Согласно информации, переговоры пройдут в Госдепартаменте. Однако повестка переговоров не обнародована.
Напомним, что в последний раз стороны встречались 16 сентября в Дохе.
