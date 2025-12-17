WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Vaşinqtonda Marko Rubio və Qətərin Baş naziri arasında görüş keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 10:03
    Vaşinqtonda Marko Rubio və Qətərin Baş naziri arasında görüş keçiriləcək

    ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio bu gün Vaşinqtonda Qətərin Baş naziri, xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl Tani ilə görüşəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat verib.

    Bildirilib ki, Dövlət Departamentində baş tutacaq danışıqların gündəliyi açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, tərəflər sonuncu dəfə sentyabrın 16-da Dohada görüşüblər.

    ABŞ Qətər
    Марко Рубио и премьер Катара сегодня проведут переговоры в Госдепе

    Son xəbərlər

    10:57

    Lukaşenko: Kiyev və Moskva müharibənin bir daha təkrarlanmayacağı ilə bağlı təminat istəyir

    Digər ölkələr
    10:53

    "AmCham": Maliyyə sektorunda texnologiya və innovasiyalardan istifadə zərurətdir

    Maliyyə
    10:52

    Sumqayıtda 700 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    10:41
    Foto
    Video

    Masazırda mebel sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    10:38
    Foto

    Azərbaycan "Al-Hidayah Group"la İslam bankçılığının inkişafını müzakirə edib

    Maliyyə
    10:26

    Amerikalı dünya çempionu karyerasını bitirib

    Fərdi
    10:25

    Nazirlər Kabineti yanacaqdoldurma və qaz təchizatı obyektləri ilə bağlı qərar verib

    Energetika
    10:23

    İran Kiprə nota verib

    Region
    10:19

    Aylıq cəmi 1 %-dən qızıl təminatlı kredit!

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti