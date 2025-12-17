Vaşinqtonda Marko Rubio və Qətərin Baş naziri arasında görüş keçiriləcək
- 17 dekabr, 2025
- 10:03
ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio bu gün Vaşinqtonda Qətərin Baş naziri, xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdülrəhman Əl Tani ilə görüşəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat verib.
Bildirilib ki, Dövlət Departamentində baş tutacaq danışıqların gündəliyi açıqlanmayıb.
Xatırladaq ki, tərəflər sonuncu dəfə sentyabrın 16-da Dohada görüşüblər.
