Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует развивать исламские финансовые продукты.

Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.

Н. Подгузов напомнил, что ранее банк открыл представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Открытие представительства позволит обеспечить стратегический доступ к рынкам капитала стран GCC (ССАГПЗ), Азии и Африки, диверсифицировать источники фондирования с ориентацией на ежегодный приток до 500 млн долларов из региона Персидского залива, развивать исламские финансовые продукты и предоставлять специализированную поддержку клиентам и партнерам банка, создать прямой канал взаимодействия для укрепления отношений с регуляторами, государственными структурами и инвесторами, а также повысить узнаваемость бренда ЕАБР и укрепить его позиции в глобальном финансовом сообществе", - подчеркнул председатель правления.