    Финансы
    • 18 декабря, 2025
    • 10:40
    ЕАБР планирует развивать исламские финансовые продукты

    Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует развивать исламские финансовые продукты.

    Как сообщает корреспондент Report из Алматы, об этом заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции банка за 2025 год.

    Н. Подгузов напомнил, что ранее банк открыл представительство в Объединенных Арабских Эмиратах.

    "Открытие представительства позволит обеспечить стратегический доступ к рынкам капитала стран GCC (ССАГПЗ), Азии и Африки, диверсифицировать источники фондирования с ориентацией на ежегодный приток до 500 млн долларов из региона Персидского залива, развивать исламские финансовые продукты и предоставлять специализированную поддержку клиентам и партнерам банка, создать прямой канал взаимодействия для укрепления отношений с регуляторами, государственными структурами и инвесторами, а также повысить узнаваемость бренда ЕАБР и укрепить его позиции в глобальном финансовом сообществе", - подчеркнул председатель правления.

