Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона
В регионе
- 10 января, 2026
- 00:50
Ирану целесообразно наладить нормальные отношения со странами региона.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.
Он затронул тему ядерных переговоров между США и Ираном, а также санкций, введенных против Тегерана. По его словам, заключение соглашения, выгодного для обеих сторон, может способствовать нормализации ситуации.
Касаясь протестов в Иране, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил необходимость достижения консенсуса с участниками демонстраций.
