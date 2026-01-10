Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    В регионе
    • 10 января, 2026
    • 00:50
    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    Ирану целесообразно наладить нормальные отношения со странами региона.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    Он затронул тему ядерных переговоров между США и Ираном, а также санкций, введенных против Тегерана. По его словам, заключение соглашения, выгодного для обеих сторон, может способствовать нормализации ситуации.

    Касаясь протестов в Иране, глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил необходимость достижения консенсуса с участниками демонстраций.

    Протесты в Иране Хакан Фидан Тегеран санкции ядерная программа
    Hakan Fidan: İranın region ölkələri ilə normal münasibət qurması yaxşı olardı

    Последние новости

    01:14

    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

    Другие страны
    00:50

    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    В регионе
    00:46

    Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе

    В регионе
    00:32

    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    00:04

    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Внешняя политика
    23:47

    Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

    В регионе
    23:29

    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

    Происшествия
    23:25

    Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалога

    В регионе
    23:08

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    Лента новостей