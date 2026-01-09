Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

    Происшествия
    09 января, 2026
    23:29
    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

    В селе Холгарабуджаг Нефтчалинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

    Как сообщает аранское бюро Report, автомобиль, за рулем которого находился Яшар Керимов, съехал с дороги и упал в водоканал.

    Водитель от полученных травм скончался.

    Обстоятельства произошедшего выясняются.

    ДТП Нефтчала погибший
    Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var

