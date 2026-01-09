İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 23:20
    Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Neftçala rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.

    "Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Xolqarabucaq kəndi ərazisində qeydə alınıb.

    Minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq kanala aşması nəticəsində sürücü Yaşar Kərimov ölüb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

