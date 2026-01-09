Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var
Hadisə
- 09 yanvar, 2026
- 23:20
Neftçala rayonunda ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib.
"Report"un Aran bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Xolqarabucaq kəndi ərazisində qeydə alınıb.
Minik avtomobilinin idarəetmədən çıxaraq kanala aşması nəticəsində sürücü Yaşar Kərimov ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:49
Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edibXarici siyasət
23:38
Hakan Fidan: İranın region ölkələri ilə normal münasibət qurması yaxşı olardıRegion
23:30
Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsi ilə bağlı bəyannamə gələn həftə hazırlana bilərRegion
23:29
Səfir: "Bella 1" gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları varDigər ölkələr
23:20
Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən varHadisə
23:08
Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunurRegion
23:04
AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaqDigər ölkələr
22:58
Fidan: SDQ ilə dialoq yox, güc yolu ilə nəyəsə nail olmaq mümkündürRegion
22:48
Foto