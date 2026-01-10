Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном
В регионе
- 10 января, 2026
- 00:32
Первые экономические результаты мирного процесса с Азербайджаном уже ощутимы, к концу года Армения сэкономит около 16 млрд драмов (около $2,6 млн).
Как передает Report, об этом в эфире армянского общественного телевидения заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.
Он подчеркнул, что импорт азербайджанского бензина не является разовой акцией: "Это долгосрочный и устойчивый процесс".
Говоря о транзите топлива через территорию Грузии, Папоян отметил, что Тбилиси предложил приемлемый и невысокий тариф, рост цен на топливо не ожидается.
Напомним, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов.
