    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    10 января, 2026
    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    Первые экономические результаты мирного процесса с Азербайджаном уже ощутимы, к концу года Армения сэкономит около 16 млрд драмов (около $2,6 млн).

    Как передает Report, об этом в эфире армянского общественного телевидения заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

    Он подчеркнул, что импорт азербайджанского бензина не является разовой акцией: "Это долгосрочный и устойчивый процесс".

    Говоря о транзите топлива через территорию Грузии, Папоян отметил, что Тбилиси предложил приемлемый и невысокий тариф, рост цен на топливо не ожидается.

    Напомним, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов.

    Papoyan Azərbaycanla sülh prosesinin ilk iqtisadi nəticələri barədə danışıb

