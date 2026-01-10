Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

Первые экономические результаты мирного процесса с Азербайджаном уже ощутимы, к концу года Армения сэкономит около 16 млрд драмов (около $2,6 млн).

Как передает Report, об этом в эфире армянского общественного телевидения заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Он подчеркнул, что импорт азербайджанского бензина не является разовой акцией: "Это долгосрочный и устойчивый процесс".

Говоря о транзите топлива через территорию Грузии, Папоян отметил, что Тбилиси предложил приемлемый и невысокий тариф, рост цен на топливо не ожидается.

Напомним, что 9 января Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов.