    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов

    Энергетика
    • 09 января, 2026
    • 15:19
    Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов общим объемом 2 698 тонн.

    Как сообщает Report, грузовой состав из 48 вагонов отправлен со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик (на границе Азербайджана с Грузией).

    В составе груза - 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. Поставка осуществляется транзитом через территорию Грузии.

    Напомним, это первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1220 тонн бензина марки АИ-95.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в период оккупации Арменией азербайджанских территорий. С тех пор осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки по этому направлению.

