    Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалога

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 23:25
    "Сирийские демократические силы" (СДС), будучи ячейкой террористической организации РПК, не идут на диалог, и добиться от них чего-либо возможно лишь силовым путем.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.

    По словам главы МИД, сторонам в Сирии различными каналами доводятся варианты решения проблем.

    "Результата, однако, нет. В Алеппо происходят вооруженные инциденты", - подчеркнул Фидан.

