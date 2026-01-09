Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалога
09 января, 2026
- 23:25
"Сирийские демократические силы" (СДС), будучи ячейкой террористической организации РПК, не идут на диалог, и добиться от них чего-либо возможно лишь силовым путем.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.
По словам главы МИД, сторонам в Сирии различными каналами доводятся варианты решения проблем.
"Результата, однако, нет. В Алеппо происходят вооруженные инциденты", - подчеркнул Фидан.
