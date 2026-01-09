Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

На фоне событий в Йемене, Сомали, Судане и Сирии исламский мир пробудился, все осознали необходимость объединения.

Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что страны Ближнего Востока в состоянии принимать независимые решения.

"Между исламскими странами сформировались общие взгляды. Элементы, обостряющие ситуацию в перечисленных странах, управляются из единого центра", - добавил Фидан.