Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра
В регионе
- 09 января, 2026
- 23:47
На фоне событий в Йемене, Сомали, Судане и Сирии исламский мир пробудился, все осознали необходимость объединения.
Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Он отметил, что страны Ближнего Востока в состоянии принимать независимые решения.
"Между исламскими странами сформировались общие взгляды. Элементы, обостряющие ситуацию в перечисленных странах, управляются из единого центра", - добавил Фидан.
