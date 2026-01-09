Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    09 января, 2026
    • 23:47
    Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

    На фоне событий в Йемене, Сомали, Судане и Сирии исламский мир пробудился, все осознали необходимость объединения.

    Как сообщает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Он отметил, что страны Ближнего Востока в состоянии принимать независимые решения.

    "Между исламскими странами сформировались общие взгляды. Элементы, обостряющие ситуацию в перечисленных странах, управляются из единого центра", - добавил Фидан.

