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    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику

    Финансы
    • 29 октября, 2026
    • 12:21
    ЦБА: Размещение облигаций Минфином не влияет на денежно-кредитную политику

    Размещение Министерством финансов Азербайджана облигаций не оказывает влияния на денежно-кредитную политику Центрального банка.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

    По его словам, точно определить объем нот до конца текущего года достаточно сложно из-за их высокой изменчивости.

    "До 20 сентября расходы ЦБА по нотам составили 29 млн манатов. Расходы Министерства финансов, связанные с размещением (облигаций - ред.), не влияют на нашу денежно-кредитную политику", - сказал Кязымов.

    Он отметил, что большинство аукционов по размещению государственных ценных бумаг не завершаются заключением сделок из-за избыточной ликвидности. При этом на аукционах, где размещение все же состоится, его объем остается достаточно небольшим по сравнению с общей ликвидностью.

    "В вопросах, связанных с Министерством финансов, мы будем способствовать согласованию фискальной и макроэкономической политики", - добавил глава ЦБА.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Министерство финансов Азербайджана Талех Кязымов
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