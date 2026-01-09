Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur
Region
- 09 yanvar, 2026
- 23:08
Yəmən, Somali, Sudan və Suriyadakı hadisələrə görə İslam dünyası oyanıb və hər kəs birləşmək lazım olduğunu anlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"in canlı efirində bildirib.
O qeyd edib ki, Yaxın Şərq respublikaları müstəqil qərar verə bilir və islam ölkələri arasında ortaq baxışlar da formalaşıb. Onun sözlərinə görə, sadalanan ölkələrdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur.
