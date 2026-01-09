İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur

    Region
    • 09 yanvar, 2026
    • 23:08
    Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur

    Yəmən, Somali, Sudan və Suriyadakı hadisələrə görə İslam dünyası oyanıb və hər kəs birləşmək lazım olduğunu anlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "TRT Haber"in canlı efirində bildirib.

    O qeyd edib ki, Yaxın Şərq respublikaları müstəqil qərar verə bilir və islam ölkələri arasında ortaq baxışlar da formalaşıb. Onun sözlərinə görə, sadalanan ölkələrdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur.

    Türkiyə İslam dünyası Yaxın Şərq

    Son xəbərlər

    23:20

    Salyanda avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Hadisə
    23:08

    Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur

    Region
    23:04

    AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaq

    Digər ölkələr
    22:58

    Fidan: SDQ ilə dialoq yox, güc yolu ilə nəyəsə nail olmaq mümkündür

    Region
    22:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib

    Fərdi
    22:27

    "Avropa üçlüyü"nün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:14

    Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib

    Digər ölkələr
    22:05
    Foto

    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Region
    22:01

    Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti