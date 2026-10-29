Глава Минобороны Литвы допустил введение всеобщей военной службы с 2030 года

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна может перейти к всеобщей военной службе для молодых мужчин с 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

В то же время, по мнению Каунаса, решение о всеобщей военной службе сопряжено с определенными рисками. Литва уже движется в направлении всеобщей военной службы для молодых мужчин, постепенно увеличивая число призывников, в то время как количество лиц, подлежащих призыву, уменьшается.

"Наша демографическая ситуация не улучшается, а ухудшается. Рождаемость падает, и количество молодых граждан, которые должны проходить военную службу, также уменьшается, поэтому мы естественным образом движемся в сторону всеобщей призывной службы, даже не ставя перед собой такой конкретной цели", – отметил министр.

Также он подчеркнул, что всеобщий призыв не только укрепляет вооруженную оборону Литвы, но и учит население, как действовать в случае кризиса.

"Этот дополнительный эффект также чрезвычайно важен – речь идет не только об умении стрелять и понимании тактики", – добавил Каунас.