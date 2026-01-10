Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способом
Другие страны
- 10 января, 2026
- 01:47
США завладеют Гренландией, даже если "пойдут сложным путем".
Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на встрече в Белом доме с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний.
Его спросили, сколько денег, по его мнению, понадобится для того, чтобы Гренландия вошла в состав США.
"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет", - сказал глава Белого дома. Он выразил мнение, что если "Россия или Китай захватят Гренландию", если этого не сделают США.
"Я бы хотел заключить сделку, знаете, самым простым способом. Но если мы не сможем этого сделать, то пойдем по сложному пути", - резюмировал он.
Последние новости
02:18
Вашингтон и Киев подпишут соглашение о послевоенном восстановлении на $800 млрдДругие страны
01:47
Трамп: США добьются владения Гренландией тем или иным способомДругие страны
01:14
Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкерДругие страны
00:50
Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами регионаВ регионе
00:46
Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделеВ регионе
00:32
Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с АзербайджаномВ регионе
00:04
Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощьВнешняя политика
23:47
Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центраВ регионе
23:29