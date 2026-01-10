Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Внешняя политика
    • 10 января, 2026
    • 00:04
    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко встретился с послом Азербайджана в этой стране Сеймуром Мардалиевым.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана, а также обменялись мнениями по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Стороны обсудили также взаимодействие в рамках международных организаций. В контексте председательства Азербайджана в Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ дипломаты сконцентрировали внимание на вопросе созыва очередного заседания Совета министров иностранных дел ГУАМ.

    А. Мищенко поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь, прежде всего для энергетической системы Украины и восстановления гражданской инфраструктуры.

    Со своей стороны, Сеймур Мардалиев отметил готовность Азербайджана и дальше усиливать практическую помощь Украине и укреплять сотрудничество между Баку и Киевом.

    МИД Украины Александр Мищенко Сеймур Мардалиев посол Азербайджана
    Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Последние новости

    00:50

    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    В регионе
    00:46

    Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе

    В регионе
    00:32

    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    00:04

    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Внешняя политика
    23:47

    Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

    В регионе
    23:29

    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

    Происшествия
    23:25

    Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалога

    В регионе
    23:08

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    23:00

    Financial Times: Гренландия может провести переговоры с США без участия Дании

    Другие страны
    Лента новостей