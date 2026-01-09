İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 09 yanvar, 2026
    • 23:49
    Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Oleksandr Mişenko Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Seymur Mərdəliyevlə görüşüb.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, görüşdə Ukrayna və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşılıqlı dəstək ifadə olunub, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    Azərbaycanın Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilata (GUAM) sədrliyi kontekstində təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının müntəzəm iclasının çağırılması məsələsinə də toxunulub.

    O. Mişenko Azərbaycana, ilk növbədə, Ukraynanın enerji sistemi və mülki infrastrukturun yenidən qurulması üçün göstərilən humanitar yardıma görə ölkəsi adından təşəkkür edib.

    Öz növbəsində, Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın bundan sonra da Ukraynaya praktiki yardımı artırmağa, Bakı və Kiyev arasındakı əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    Ukrayna Azərbaycan Səfir humanitar yardım
    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Son xəbərlər

    23:49

    Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    23:38

    Hakan Fidan: İranın region ölkələri ilə normal münasibət qurması yaxşı olardı

    Region
    23:30

    Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsi ilə bağlı bəyannamə gələn həftə hazırlana bilər

    Region
    23:29

    Səfir: "Bella 1" gəmisinin heyət üzvləri arasında Ukrayna vətəndaşları var

    Digər ölkələr
    23:20

    Neftçalada avtomobil kanala aşıb, ölən var

    Hadisə
    23:08

    Türkiyənin XİN başçısı: Yaxın Şərqdə vəziyyəti gərginləşdirən ünsürlər bir mərkəzdən idarə olunur

    Region
    23:04

    AK rəhbəri: Aİ-MERCOSUR sazişi siyasi əməkdaşlıq üçün də baza olacaq

    Digər ölkələr
    22:58

    Fidan: SDQ ilə dialoq yox, güc yolu ilə nəyəsə nail olmaq mümkündür

    Region
    22:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev Şabran Cüdo Təlim Mərkəzinə baxış keçirib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti