Ukrayna humanitar yardımlara görə Azərbaycana təşəkkür edib
- 09 yanvar, 2026
- 23:49
Ukrayna xarici işlər nazirinin müavini Oleksandr Mişenko Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Seymur Mərdəliyevlə görüşüb.
"Report"un Şərqi Avropa bürosunun məlumatına görə, görüşdə Ukrayna və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qarşılıqlı dəstək ifadə olunub, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın prioritet istiqamətləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycanın Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Naminə Təşkilata (GUAM) sədrliyi kontekstində təşkilatın Xarici İşlər Nazirləri Şurasının müntəzəm iclasının çağırılması məsələsinə də toxunulub.
O. Mişenko Azərbaycana, ilk növbədə, Ukraynanın enerji sistemi və mülki infrastrukturun yenidən qurulması üçün göstərilən humanitar yardıma görə ölkəsi adından təşəkkür edib.
Öz növbəsində, Seymur Mərdəliyev Azərbaycanın bundan sonra da Ukraynaya praktiki yardımı artırmağa, Bakı və Kiyev arasındakı əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə hazır olduğunu vurğulayıb.