Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

    Другие страны
    • 10 января, 2026
    • 01:14
    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

    США в координации с Венесуэлой задержали нефтяной танкер, который покинул южноамериканскую страну "без разрешения".

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

    При этом глава Белого дома не уточнил, какое судно было задержано. Ранее Южное командование вооруженных сил США официально подтвердило задержание нефтяного танкера Olina.

    "Сегодня США в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть [с судна] будет продана в рамках соглашения GREAT Energy Deal, которое мы создали для таких продаж", - отметил Трамп.

    Дональд Трамп США Венесуэла захват судна

    Последние новости

    01:14

    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

    Другие страны
    00:50

    Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами региона

    В регионе
    00:46

    Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе

    В регионе
    00:32

    Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с Азербайджаном

    В регионе
    00:04

    Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощь

    Внешняя политика
    23:47

    Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центра

    В регионе
    23:29

    В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончался

    Происшествия
    23:25

    Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалога

    В регионе
    23:08

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    Лента новостей