Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

США в координации с Венесуэлой задержали нефтяной танкер, который покинул южноамериканскую страну "без разрешения".

Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

При этом глава Белого дома не уточнил, какое судно было задержано. Ранее Южное командование вооруженных сил США официально подтвердило задержание нефтяного танкера Olina.

"Сегодня США в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть [с судна] будет продана в рамках соглашения GREAT Energy Deal, которое мы создали для таких продаж", - отметил Трамп.