Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер
Другие страны
- 10 января, 2026
- 01:14
США в координации с Венесуэлой задержали нефтяной танкер, который покинул южноамериканскую страну "без разрешения".
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.
При этом глава Белого дома не уточнил, какое судно было задержано. Ранее Южное командование вооруженных сил США официально подтвердило задержание нефтяного танкера Olina.
"Сегодня США в координации с временными властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения. Сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, и нефть [с судна] будет продана в рамках соглашения GREAT Energy Deal, которое мы создали для таких продаж", - отметил Трамп.
Последние новости
01:14
Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкерДругие страны
00:50
Хакан Фидан: Ирану следовало бы выстроить нормальные отношения со странами регионаВ регионе
00:46
Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделеВ регионе
00:32
Папоян заявил о первых экономических результатах мирного процесса с АзербайджаномВ регионе
00:04
Украина поблагодарила Азербайджан за предоставленную гумпомощьВнешняя политика
23:47
Фидан: Обостряющие ситуацию на Ближнем Востоке управляются из единого центраВ регионе
23:29
В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель скончалсяПроисшествия
23:25
Фидан: Добиться чего-либо от СДС можно силой, а не путем диалогаВ регионе
23:08