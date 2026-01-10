Tramp: ABŞ Venesuela hakimiyyəti ilə koordinasiyalı şəkildə neft tankerini saxlayıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    • 10 yanvar, 2026
    • 01:38
    ABŞ Venesuela ilə koordinasiyada Cənubi Amerika ölkəsini "icazəsiz" tərk edən neft tankerini saxlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    Ağ Ev rəhbəri hansı gəminin saxlanıldığını dəqiqləşdirməyib. Daha əvvəl ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Cənub Komandanlığı "Olina" adlı neft tankerinin saxlanıldığını rəsmi şəkildə təsdiqləmişdi.

    "Bu gün ABŞ Venesuelanın müvəqqəti hakimiyyəti ilə koordinasiyada Venesuelanı bizim icazəmiz olmadan tərk edən neft tankerini saxladı. Hazırda bu tanker Venesuelaya qaytarılır və (gəmidəki) neft bizim belə satışlar üçün yaratdığımız "GREAT Energy Deal" çərçivəsində satılacaq", - Tramp qeyd edib.

    ABŞ Venesuela neft tankeri
    Трамп: США в координации с властями Венесуэлы задержали нефтяной танкер

