Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе
- 10 января, 2026
- 00:46
Координацию режима прекращения огня в Газе осуществляют США, поэтому ожидается, что сроки начала нового этапа мирного плана будут определены Вашингтоном.
Как передает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
"Работа, которую должны были выполнить палестинская сторона и ХАМАС в рамках второй фазы, уже завершена, однако Израиль стремится изменить правила игры и выдвигает новые условия. На следующей неделе может быть подготовлено заявление по второй фазе мирного плана", - подчеркнул он.
Глава МИД Турции указал, что на первом этапе в секторе Газа необходимо создать Совет мира и организовать временную систему управления.
"США поддерживают деятельность Турции в Газе, тогда как Израиль выступает против этого. Мы продолжим работу по гуманитарным и другим направлениям, однако вопрос размещения военного контингента пока не прояснен", - отметил Фидан.