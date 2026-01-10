Заявление по второй фазе мирного плана по Газе могут подготовить на следующей неделе

Координацию режима прекращения огня в Газе осуществляют США, поэтому ожидается, что сроки начала нового этапа мирного плана будут определены Вашингтоном.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

"Работа, которую должны были выполнить палестинская сторона и ХАМАС в рамках второй фазы, уже завершена, однако Израиль стремится изменить правила игры и выдвигает новые условия. На следующей неделе может быть подготовлено заявление по второй фазе мирного плана", - подчеркнул он.

Глава МИД Турции указал, что на первом этапе в секторе Газа необходимо создать Совет мира и организовать временную систему управления.

"США поддерживают деятельность Турции в Газе, тогда как Израиль выступает против этого. Мы продолжим работу по гуманитарным и другим направлениям, однако вопрос размещения военного контингента пока не прояснен", - отметил Фидан.