FT: США в документе к ВТО объявили о конце эпохи всемирного торгового сближения

Представители США направили дипломатам Всемирной торговой организации (ВТО) меморандум, в котором заявили о завершении эпохи сближения между торговыми партнерами на основе базового для организации принципа недискриминации.

Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По ее информации, документ был распространен на фоне дискуссий о реформе организации, которая станет основным предметом обсуждения на запланированной на март 2026 года 14-й Министерской конференция ВТО в камерунской столице Яунде.

"Принцип наибольшего благоприятствования (основной недискриминационный принцип ВТО, согласно которому, если страна дает торговое преимущество одной стране, она должна дать его всем членам ВТО - ред.) был разработан для эпохи углубления конвергенции между торговыми партнерами, - цитирует газета документ. - Это ожидание было наивным, и эта эпоха прошла".

Как указывает FT, в шестистраничном документе перечислены претензии США к организации, к Китаю за накопление огромного торгового профицита и на Индию за блокирование улучшений в процессе принятия решений ВТО. Речь, в частности, идет о блокировке возможности для членов ВТО вступать в узкие коалиции, заключая так называемые плюрилатеральные соглашения по определенным торговым темам внутри организации. Ныне действующий в организации принцип наибольшего благоприятствования, при котором одинаковые правила торговли действуют сразу для всех 166 членов организации, исключает возможность таких договоренностей.

"Если у членов нет возможности заключать многосторонние соглашения в рамках ВТО, мы должны признать, что ВТО не является жизнеспособным форумом для переговоров", - говорится в документе американской стороны.

Ранее генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила о необходимости реформировать механизмы работы международного регулятора, в частности систему консенсуса, требующую единогласного одобрения всех членов для принятия решений. По ее словам, этот механизм серьезно замедляет процесс выработки решений.