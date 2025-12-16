Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    ЕК может пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 г.

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 22:25
    ЕК может пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 г.

    Европейская комиссия предлагает пересмотреть решение о введении фактического запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и предоставить автопроизводителям более гибкие условия для перехода на экологически чистый транспорт.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

    Новые предложения ЕК предполагают снижение до 90% с прежних 100% целевого показателя по сокращению выбросов выхлопных газов к середине следующего десятилетия от уровня 2021 года.

    В случае их принятия европейские автопроизводители смогут продолжить продавать некоторые новые автомобили с ДВС, подключаемые гибриды и автомобили с увеличенным запасом хода, но при этом должны будут снизить избыточное загрязнение окружающей среды за счет использования возобновляемого и низкоуглеродного топлива, а также экологически чистой стали местного производства.

    "Этот пакет предложений станет спасательным кругом для европейской автомобильной промышленности", - отметил исполнительный зампред ЕК Стефан Сежурне.

    Предложения будут обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС. Обе инстанции могут внести в них свои поправки. Окончательный документ будет согласован в ходе трехсторонних консультаций.

    ДВС запрет на продажу Еврокомиссия Стефан Сежурне

    Последние новости

    22:25

    ЕК может пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 г.

    Другие страны
    22:14

    FT: США в документе к ВТО объявили о конце эпохи всемирного торгового сближения

    Другие страны
    21:56

    Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    В регионе
    21:51

    Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФА

    Футбол
    21:49

    В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупции

    Другие страны
    21:37

    Число погибших в тяжелом ДТП в Балакяне возросло до двух

    Происшествия
    21:37

    Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16

    Другие страны
    21:27

    Чешское правительство отвергло миграционный пакт ЕС

    Другие страны
    21:13

    Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрд

    Другие страны
    Лента новостей