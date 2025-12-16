ЕК может пересмотреть запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 г.

Европейская комиссия предлагает пересмотреть решение о введении фактического запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 года и предоставить автопроизводителям более гибкие условия для перехода на экологически чистый транспорт.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg.

Новые предложения ЕК предполагают снижение до 90% с прежних 100% целевого показателя по сокращению выбросов выхлопных газов к середине следующего десятилетия от уровня 2021 года.

В случае их принятия европейские автопроизводители смогут продолжить продавать некоторые новые автомобили с ДВС, подключаемые гибриды и автомобили с увеличенным запасом хода, но при этом должны будут снизить избыточное загрязнение окружающей среды за счет использования возобновляемого и низкоуглеродного топлива, а также экологически чистой стали местного производства.

"Этот пакет предложений станет спасательным кругом для европейской автомобильной промышленности", - отметил исполнительный зампред ЕК Стефан Сежурне.

Предложения будут обсуждаться Европейским парламентом и Советом ЕС. Обе инстанции могут внести в них свои поправки. Окончательный документ будет согласован в ходе трехсторонних консультаций.