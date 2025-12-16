Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 21:37
    Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16

    Правительство Нидерландов объявило о выделении €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16 в США.

    Как передает Report со ссылкой на РБК‑Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

    Он пообещал предоставить Украине дополнительную оборонную помощь на сумму €700 млн.

    "Мы должны продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", - подчеркнул Д. Схоф.

