Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16

Правительство Нидерландов объявило о выделении €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16 в США.

Как передает Report со ссылкой на РБК‑Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.

Он пообещал предоставить Украине дополнительную оборонную помощь на сумму €700 млн.

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", - подчеркнул Д. Схоф.