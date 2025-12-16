Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16
- 16 декабря, 2025
- 21:37
Правительство Нидерландов объявило о выделении €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16 в США.
Как передает Report со ссылкой на РБК‑Украина, об этом заявил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф.
Он пообещал предоставить Украине дополнительную оборонную помощь на сумму €700 млн.
"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину на всех фронтах, особенно в военной сфере", - подчеркнул Д. Схоф.
