Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq

    • 16 dekabr, 2025
    • 22:03
    Niderland hökuməti ABŞ-dən "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayrıldığını elan edib.

    "Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Niderlandın Baş naziri Dik Sxof bəyan edib.

    O, Ukraynaya 700 milyon avro məbləğində əlavə müdafiə yardımı göstərəcəyinə söz verib.

    "Biz Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam etməli və Ukraynanı bütün cəbhələrdə, xüsusən də hərbi sahədə dəstəkləməliyik", - deyə D. Sxof vurğulayıb.

