Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 22:03
Niderland hökuməti ABŞ-dən "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayrıldığını elan edib.
"Report"un "RBK-Ukrayna"ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Niderlandın Baş naziri Dik Sxof bəyan edib.
O, Ukraynaya 700 milyon avro məbləğində əlavə müdafiə yardımı göstərəcəyinə söz verib.
"Biz Rusiyaya təzyiq göstərməyə davam etməli və Ukraynanı bütün cəbhələrdə, xüsusən də hərbi sahədə dəstəkləməliyik", - deyə D. Sxof vurğulayıb.
Son xəbərlər
22:42
KİV: ABŞ ÜTT-yə qlobal ticarət yaxınlaşması dövrünün başa çatdığını bəyan edibDigər ölkələr
22:31
Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıbDigər ölkələr
22:18
Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıbRegion
22:11
Foto
Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürübFərdi
22:03
Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaqDigər ölkələr
21:50
Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edibDigər ölkələr
21:47
FIFA 2025-ci ilin ən yaxşı futbolçusu və məşqçisini açıqlayıbFutbol
21:33
Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdırDigər ölkələr
21:22