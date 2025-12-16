Азербайджан увеличил экспорт нефтепродуктов почти на 30%

Азербайджан, согласно таможенным декларациям, за январь-ноябрь этого года экспортировал 671 тыс. 080,85 тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость продукции в этом объеме составила 390 млн 340,07 тыс. долларов США.

Объем экспортированных нефтепродуктов увеличился на 29,8%, а стоимость - на 21,1% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

В отчетном месяце доля нефтепродуктов в общем экспорте Азербайджана составила 1,67 %.