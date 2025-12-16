Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Наука и образование
    • 16 декабря, 2025
    • 12:03
    Министр призвал отказаться от искусственного увеличения числа студентов

    Финансирование азербайджанских вузов напрямую зависит от количества студентов и качества образования.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на открытии 28-й Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO) в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

    "Если мы увеличиваем число студентов, но не сопровождаем этот рост качеством, в долгосрочной перспективе это негативно сказывается как на университетах, так и на системе образования в целом", - отметил Амруллаев.

    Он подчеркнул, что целью должно быть не искусственное наращивание контингента, а оптимизация приема и даже определенное сокращение числа студентов, что позволит увеличить ресурсы и внимание, приходящиеся на каждого обучающегося. По его словам, такой подход создает условия для работы с более мотивированными и подготовленными студентами.

    Emin Əmrullayev: Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin büdcəsi tələbəyə bağlıdır

