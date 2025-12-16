Министр призвал отказаться от искусственного увеличения числа студентов

Финансирование азербайджанских вузов напрямую зависит от количества студентов и качества образования.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на открытии 28-й Республиканской научной конференции докторантов и молодых исследователей (NASCO) в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности.

"Если мы увеличиваем число студентов, но не сопровождаем этот рост качеством, в долгосрочной перспективе это негативно сказывается как на университетах, так и на системе образования в целом", - отметил Амруллаев.

Он подчеркнул, что целью должно быть не искусственное наращивание контингента, а оптимизация приема и даже определенное сокращение числа студентов, что позволит увеличить ресурсы и внимание, приходящиеся на каждого обучающегося. По его словам, такой подход создает условия для работы с более мотивированными и подготовленными студентами.