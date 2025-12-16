Пакистан намерен перенять опыт Азербайджана в развитии сервисных центров с ИИ-технологиями

Азербайджан добился значительных успехов в развитии сервисных центров, основанных на технологиях и искусственном интеллекте.

Об этом в интервью Report заявил министр финансов и доходов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.

"Здесь мы можем многому научиться у Азербайджана и перенести этот успешный опыт в Пакистан. Сам Пакистан движется по пути формирования "цифрового Пакистана" - в части платежных потоков, платежной инфраструктуры, межгосударственных расчетов и выплат по модели "государство–гражданин" (G2P), и в этом контексте нам есть чему поучиться у Азербайджана. В целом это очень широкая сфера", - заявил министр.

М. Аурангзеб выразил надежду, что азербайджанские и другие инвесторы будут активно участвовать в развитии цифровой инфраструктуры Пакистана, включая технологии Web 3.0 и искусственный интеллект.

