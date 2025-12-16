WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:29
    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    Azərbaycan texnologiyalara və süni intellektə əsaslanan xidmət mərkəzlərinin inkişafında əhəmiyyətli uğurlar əldə edib.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Pakistanın maliyyə və gəlirlər naziri Məhəmməd Auranqzeb deyib.

    "Biz Azərbaycandan çox şey öyrənə və bu uğurlu təcrübəni Pakistanda tətbiq edə bilərik. Pakistanın özü ödəniş axınları, ödəniş infrastrukturu, dövlətlərarası hesablaşmalar və "dövlət-vətəndaş" (G2P) modeli üzrə ödənişlərlə bağlı "rəqəmsal Pakistan"ın formalaşdırılmasına doğru irəliləyir və bu kontekstdə Azərbaycandan öyrənəcəyimiz çox şey var. Bütövlükdə, bu, çox geniş bir sahədir", - deyə o qeyd edib.

    M.Auranqzeb azərbaycanlı və digər investorların Web 3.0 texnologiyaları və süni intellekt də daxil olmaqla, Pakistanın rəqəmsal infrastrukturunun inkişafında fəal şəkildə iştirak edəcəyinə ümidvar olduğunu ifadə edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış olmaq mümkündür.

    Pakistan Azərbaycan Məhəmməd Auranqzeb süni intellekt
    Пакистан намерен перенять опыт Азербайджана в развитии сервисных центров с ИИ-технологиями
    Pakistan intends to adopt Azerbaijan's experience in developing AI-powered service centers

    Son xəbərlər

    16:32

    Azərbaycan çempionu: "Bilyard xanımlar üçün gözəl oyundur" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:29

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    16:27

    Vüqar Əhmədov Qobustanda vətəndaşlarla görüşüb

    Energetika
    16:25
    Rəy

    Qazaxıstanın müstəqillik Günü – assimilyasiyadan qurtulan türk toplumu - ŞƏRH

    Analitika
    16:24

    Qırğızıstan TRASEKA-nın çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulub

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski Ukrayna ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    16:17

    "Unibank"ın Yeni il kampaniyası davam edir: 0 % komissiya, 2 % endirim!

    Maliyyə
    16:14

    AQTA rəsmisi: Elektron siqretlərdəki formaldehidin həcmi təhlükəli işlərdə olduğundan 20 dəfə çoxdur

    Sağlamlıq
    16:11
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti