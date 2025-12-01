WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    • 17 dekabr, 2025
    • 00:52
    Sabah basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu matçını keçirib.

    "Report"un məlumatına görə, Almaniyanın paytaxtı Berlində "Alba" klubu ilə üz-üzə gələn Rimas Kurtinaytisin baş məşqçisi olduğu kollektiv 82:106 hesabı ilə uduzaraq turnirdə mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, "Sabah" B qrupunu 7 xalla sonuncu - dördüncü pillədə bitirib. "Alba" və Fransanın "Elan Şalon" kollektivləri hərəyə 11 xalla müvafiq olaraq birinci və ikinci pillədə yer alıblar. "Sabah"la eyni xala malik Çexiyanın "Nimburk" komandası üçüncü olub.

    basketbol FIBA Çempionlar Liqası "sabah" basketbol klubu

    Son xəbərlər

    01:43

    Makron Aİ-ni Çinlə ticarət disbalansı aradan qaldırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    01:18
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: "Bacoğlu necə Haykavan oldu?"

    Daxili siyasət
    00:52
    Foto

    "Sabah" basketbol komandası FIBA Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb

    Komanda
    00:51

    Yeddi ölkənin vətəndaşlarının ABŞ-yə girişi qadağan edilib

    Digər ölkələr
    00:46

    MOAİ: Arktikada havanın temperaturu rekord göstəricilərə çatıb

    Ekologiya
    00:38
    Foto

    Suriya Daxili İşlər Nazirliyi İdlib və Hələbdə İŞİD terrorçularını zərərsizləşdirib

    Digər ölkələr
    00:14

    Ağ Ev Trampın xalqa müraciətinin mövzusunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:58

    ABŞ-də milli təhlükəsizlik siyasəti Avropa üçün diaqnoz adlandırılıb

    Digər ölkələr
    23:39

    Macarıstan Pakş AES-də ABŞ-nin nüvə yanacağından istifadə etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti